Около 95% озимых культур в Нижегородской области не погибли

22 января 2026 19:09 Общество
В Нижегородской области в хорошем состоянии находятся почти 95% из 220,9 тысячи га озимых культур, посеянных под урожай 2026 года. Такие данные опубликовало ФГБУ "Россельхозцентр".

Как рассказали в ведомстве, 11 тысяч гектаров озимых — в удовлетворительном состоянии, 1,2 тысячи — в плохом. Гибель озимых культур пока не зарегистрирована.

Зерновые культуры обеспечены защитным барьером в виде устойчивого снежного покрова. Высота снега на полях в южных и центральных округах Нижегородской области составляет до 50-60 см, в северных — 60-70 см. Почва под ним не промерзла. Это создает хорошие условия для дыхания растений и их хорошей перезимовки.

"Корневая система растений в целом хорошая, мощная, глубиной до 15-25 см, что обеспечивает устойчивость к морозам", - отметили специалисты ведомства.

Напомним, что нижегородские аграрии осенью 2025 года засеяли почти 230 тысяч гектаров под озимые. А всего под урожай 2026 года общая площадь посевов в Нижегородской области достигла 1,1 млн гектаров.

