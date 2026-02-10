"Тепло для героя": в Нижегородской области стартовала благотворительная акция в поддержку бойцов СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Сбор теплых подарков для российских военных, несущих службу в зоне специальной военной операции, традиционно объявлен в канун 23 февраля. Четвертый год в ходе подготовки к Дню Защитника Отечества нижегородцы могут передать теплые и шерстяные вещи бойцам на передовую и в госпитали.

Активистки местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Нижнего Новгорода в этом году передали 30 пар шерстяных носков. Мастерицы вяжут теплые вещи для солдат своими руками.

«Поддержка – это не только слова, но и конкретные дела. Для бойцов важно чувствовать заботу, знать, что о них помнят и переживают. Простая пара шерстяных носков, связанных вручную, может не только согреть, но и поднять боевой дух, напомнив, что их ждут дома. Такие акции помогают нам сплотить общество, создавая чувство единства и взаимопомощи», — подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Юрий Балашов.

Юрий Балашов передал шерсть для изготовления новых изделий и поблагодарил женщин за их кропотливый и бескорыстный труд. Искренняя помощь активисток, по словам депутата, способствует укреплению живой связи между тылом и фронтом. Участницы акции написали теплые слова поддержки и вложили записки в каждую пару, чтобы лично передать бойцам свои поздравления и пожелания.

«Мы постоянно оказываем помощь фронту, и сейчас присоединились к акции "Тепло для Героя". Вместе с носками мы хотим передать бойцам тепло наших сердец. Пусть этот подарок ко Дню Защитника Отечества согревает ребят. Мы желаем им мужества, сил, и надеемся на их скорейшее возвращение с Победой», — сказала активистка первичного отделения партии «Единая Россия» «братьев Игнатовых» Советского района Елена Пряхина.

Присоединиться к акции «Тепло для героя» могут все желающие. В качестве подарков принимаются теплые вещи: носки, варежки, свитера, термобелье и другие предметы, помогающие переносить холод в полевых условиях и на передовой. Также, подарки будут направлены раненым бойцам, проходящим лечение и реабилитацию в военных госпиталях. В дополнение к посылке можно отправить письмо со словами поддержки. Сбор проходит во всех местных отделениях партии «Единая Россия».

Напомним, что поддержка участников СВО – важнейшее направление народной программы «Единой России». Жители Нижегородской области оказывают постоянную помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.



