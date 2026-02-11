В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2026 09:39Экспертиза одобрила строительство храма "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 08:0030 контролеров ловят "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгорода
11 февраля 2026 07:00МИД предупредил нижегородцев о рисках поездок в Афганистан и на Кубу
10 февраля 2026 21:49И.о. главврача нижегородской больницы №33 госпитализировали с инфарктом
10 февраля 2026 19:45МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах
10 февраля 2026 19:18Круглосуточное дежурство водолазов организовано на водозаборе в Сормове
10 февраля 2026 18:50Экс-следователь возглавил новую нижегородскую АНО "Развитие"
10 февраля 2026 18:43В Нижегородском онкодиспансере прошла акция по массовому онкоскринингу
10 февраля 2026 18:12Нижегородская область вошла в топ-7 счастливых регионов России
10 февраля 2026 17:58Названы факторы, влияющие на планы нижегородцев по рождению детей
Общество

Экспертиза одобрила строительство храма "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде

11 февраля 2026 09:39 Общество
Экспертиза одобрила строительство храма Отрада и утешение в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Карты"

Проект строительства храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект возводится в Советском районе - в границах улиц Пушкина, Косогорной и Светлогорского переулка. Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО "ГК РСЭ". Застройщиком выступает Нижегородская епархия Русской православной церкви. Подготовкой документации занимались ООО "Проектстрой", ООО "Строительная инженерно-энергетическая компания" и ООО "Газ-Сервис".

Напомним, церемония закладки храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" прошла в сентябре 2022 года при участии митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. На тот момент уже был построен цокольный этаж. Планируется, что однопрестольная каменная церковь сможет принять до 600 прихожан. 

Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила обновленный проект храма в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" в Нижнем Новгороде. А в Городце начали восстанавливать колокольню Феодоровского мужского монастыря. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
