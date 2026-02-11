Экспертиза одобрила строительство храма "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде

Фото:
Проект строительства храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Объект возводится в Советском районе - в границах улиц Пушкина, Косогорной и Светлогорского переулка. Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО "ГК РСЭ". Застройщиком выступает Нижегородская епархия Русской православной церкви. Подготовкой документации занимались ООО "Проектстрой", ООО "Строительная инженерно-энергетическая компания" и ООО "Газ-Сервис".
Напомним, церемония закладки храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" прошла в сентябре 2022 года при участии митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. На тот момент уже был построен цокольный этаж. Планируется, что однопрестольная каменная церковь сможет принять до 600 прихожан.
Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила обновленный проект храма в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" в Нижнем Новгороде. А в Городце начали восстанавливать колокольню Феодоровского мужского монастыря.
