Общество

Экспертиза одобрила проект храма в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах"

20 ноября 2025 19:20 Общество
Экспертиза одобрила проект храма в честь иконы Божией Матери Помощница в родах

Фото: "Яндекс Карты"

Обновленный проект строительства храма в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" в Московском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

Объект возводится у дома №14 по улице Красный Пахарь. Экспертизу проектной документации провела организация ООО "ГК РСЭ", зарегистрированная в Москве. Заказчиком выступает Нижегородская епархия Русской православной церкви. Разработкой проектной документации занималась компания ООО "Проектстрой".

Отметим, что церемония закладки будущего храма состоялась 20 февраля 2022 года. Чин освящения закладного камня совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Тогда сообщили, что храм станет первым в Нижнем Новгороде, освященным в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах", к которой традиционно обращаются с молитвами о благополучии беременных женщин и здоровье новорожденных.

Разрешение на строительство было выдано осенью 2024 года, и в настоящее время работы на площадке продолжаются. Стоит отметить, что проект уже проходил экспертизу ранее. Скорее всего, в него были внесены изменения, поэтому документация была повторно направлена на оценку.

Проект предусматривает строительство каменного однопрестольного храма, рассчитанного на 600 прихожан. Участок под строительство составляет 4,4 тыс. кв. м. Помимо самого здания, проект включает благоустройство территории и организацию парковочных мест.

Ранее сообщалось, что уникальные деревянные храмы и колокольни восстановят в Нижегородской области.

Теги:
Епархия Строительство храмы
