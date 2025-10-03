В Дивееве стартовало строительство Святых врат

Фото:
В Дивееве стартовали работы по возведению Святых врат, которые станут главным входом в Серафимо-Дивеевский монастырь.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Нижегородской епархии, в настоящее время ведется устройство фундамента. Проект получил одобрение государственной экспертизы весной текущего года.
Напомним, Святые врата станут частью архитектурного ансамбля, выстроенного на одной оси с Казанским собором. Комплекс будет включать надвратный храм, освящённый в честь Иверской иконы Божией Матери, а также звонницу.
Проект выполнен с опорой на стилистику XVII века. Врата украсят восемь куполов и восемь малых главок, расположенных вокруг боковых барабанов. Общая площадь строения составит 180 квадратных метров. Высота сооружения с крестом достигнет 58 метров, а арочный проезд будет иметь высоту 2,8 метра.
На втором ярусе разместится надвратный храм, фасады которого украсят мозаичные изображения. На западной стороне появится ветхозаветная Троица, выше — распятие с копием и тростью в киоте. Восточную сторону украсит Иверская икона Божией Матери, размещённая на месте центрального оконного наличника. Арка проезда также будет облицована мозаикой.
Ранее сообщалось, что достройка стены с башнями завершается в Дивеевском монастыре.
