В Дивееве стартовало строительство Святых врат

Фото: Кира Мишина

В Дивееве стартовали работы по возведению Святых врат, которые станут главным входом в Серафимо-Дивеевский монастырь.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Нижегородской епархии, в настоящее время ведется устройство фундамента. Проект получил одобрение государственной экспертизы весной текущего года.

Напомним, Святые врата станут частью архитектурного ансамбля, выстроенного на одной оси с Казанским собором. Комплекс будет включать надвратный храм, освящённый в честь Иверской иконы Божией Матери, а также звонницу.

Проект выполнен с опорой на стилистику XVII века. Врата украсят восемь куполов и восемь малых главок, расположенных вокруг боковых барабанов. Общая площадь строения составит 180 квадратных метров. Высота сооружения с крестом достигнет 58 метров, а арочный проезд будет иметь высоту 2,8 метра.

На втором ярусе разместится надвратный храм, фасады которого украсят мозаичные изображения. На западной стороне появится ветхозаветная Троица, выше — распятие с копием и тростью в киоте. Восточную сторону украсит Иверская икона Божией Матери, размещённая на месте центрального оконного наличника. Арка проезда также будет облицована мозаикой.

