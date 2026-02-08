Колокольню Феодоровского мужского монастыря начали восстанавливать в Городце Культура и отдых

Фото: Глеб Пушменков

В Городце состоялась церемония закладки новой колокольни Феодоровского мужского монастыря. Торжественное событие прошло 7 февраля при участии митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, который возглавил чин освящения основания будущей звонницы. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику святому благоверному князю Александру Невскому. В церемонии приняли участие представители духовенства, власти, бизнеса, общественных организаций и местные жители. Среди присутствующих были епископ Городецкий и Ветлужский Парамон, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Сергей Морозов, а также депутаты, руководители предприятий, представители общественных движений, юнармйецы, участники СВО, родственники погибших воинов.

После возложения цветов в Феодоровском соборе был отслужен молебен. Митрополит Георгий отметил, что колокольня станет не только архитектурной доминантой, но и символом памяти о воинах, погибших в ходе специальной военной операции. Она будет называться "Русская свеча" — как знак мужества, веры и преданности Отечеству. На кирпичах, из которых возведут стены колокольни, будут начертаны имена погибших бойцов. Всем желающим предложили написать имена своих родных.

Планируется, что после завершения строительства ежедневно в полдень колокола будут звучать в память о погибших и в знак духовной поддержки действующих военнослужащих.

Звонница будет воссоздана по образцу исторической колокольни монастыря, разрушенной в 1934 году. Новый архитектурный объект станет памятником воинам, отдавшим жизнь за Родину. Главный колокол будет носить имя святого князя Александра Невского, остальные — в честь современных героев и освобождённых территорий.

