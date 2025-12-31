Храм в честь князя Владимира открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новый храм в честь великого князя Владимира открылся на Анкудиновском шоссе в Приокском районе. Церемонию освящения 31 декабря посетили председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Это важное событие стало настоящим подарком и чудом в канун Нового года для всех православных верующих, которые ждали этого с момента закладки храма в 2022 году", - написал в своем телеграм-канале градоначальник.

По словам спикера ЗСНО, храм построен в лучших традициях древнерусского зодчества Русского севера Он рассчитан на 200 прихожан.

"Такие храмы, как этот, становятся духовными ориентирами, которые напоминают нам о непреходящих ценностях, сплачивающих народ", - отметил Люлин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют восстановить уникальные деревянные храмы и колокольни.

Также напомним, что в мае на Бору открылся храм, построенный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.