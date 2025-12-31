Храм в честь князя Владимира открылся в Нижнем Новгороде

Фото:
Новый храм в честь великого князя Владимира открылся на Анкудиновском шоссе в Приокском районе. Церемонию освящения 31 декабря посетили председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
"Это важное событие стало настоящим подарком и чудом в канун Нового года для всех православных верующих, которые ждали этого с момента закладки храма в 2022 году", - написал в своем телеграм-канале градоначальник.
По словам спикера ЗСНО, храм построен в лучших традициях древнерусского зодчества Русского севера Он рассчитан на 200 прихожан.
"Такие храмы, как этот, становятся духовными ориентирами, которые напоминают нам о непреходящих ценностях, сплачивающих народ", - отметил Люлин.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют восстановить уникальные деревянные храмы и колокольни.
Также напомним, что в мае на Бору открылся храм, построенный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+