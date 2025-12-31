Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Храм в честь князя Владимира открылся в Нижнем Новгороде

31 декабря 2025 18:30 Общество
Храм в честь князя Владимира открылся в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новый храм в честь великого князя Владимира открылся на Анкудиновском шоссе в Приокском районе. Церемонию освящения 31 декабря посетили председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

"Это важное событие стало настоящим подарком и чудом в канун Нового года для всех православных верующих, которые ждали этого с момента закладки храма в 2022 году", - написал в своем телеграм-канале градоначальник.

По словам спикера ЗСНО, храм построен в лучших традициях древнерусского зодчества Русского севера  Он рассчитан на 200 прихожан.  

"Такие храмы, как этот, становятся духовными ориентирами, которые напоминают нам о непреходящих ценностях, сплачивающих народ", - отметил Люлин. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют восстановить уникальные деревянные храмы и колокольни. 

Также напомним, что в мае на Бору открылся храм, построенный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Нижегородская митрополия Религия храмы
