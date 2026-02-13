Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2026 11:40Потепление и мокрый снег ждут нижегородцев в выходные
13 февраля 2026 11:27Пять нижегородских населенных пунктов изменят свой статус, а один исчезнет
13 февраля 2026 11:11АО "Транснефть – Верхняя Волга" начало подготовку объектов к работе в период весеннего паводка в 2026 году
13 февраля 2026 10:31Музейные пространства могут появиться в нижегородском парке имени 1 Мая
13 февраля 2026 10:14ФСБ задержала начальника ИК-18 в Нижегородской области
13 февраля 2026 09:54Движение по Звездинке закрыли из-за аварийных работ на сетях
13 февраля 2026 09:50Евгений Люлин и Сергей Дмитриев дали старт Парламентскому дню в НГТУ
13 февраля 2026 09:39Дорожные службы Нижнего Новгорода работают круглосуточно из-за снегопада
13 февраля 2026 09:24Совет по инвестиционной политике создали в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 09:00Влюбленным не поздоровится: Нижний Новгород накроет магнитная буря 14 февраля
Общество

Пять нижегородских населенных пунктов изменят свой статус, а один исчезнет

13 февраля 2026 11:27 Общество
Пять нижегородских населенных пунктов изменят свой статус, а один исчезнет

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается работа по ликвидации дублирующих наименований населенных пунктов. Так, в Законодательное собрание внесен законопроект о смене видов четырех деревень в Воскресенском округе.  

Речь идет о деревнях Безводное (Староустинский сельсовет), Богданово (Богородский сельсовет), Осиновка (Егоровский сельсовет) и Пузеево (Благовещенский сельсовет). Им предлагается присвоить статус села.  

Необходимость изменений связана с тем, что в округе существуют одноименные населенные пункты с одинаковым видом, входящие в разные сельсоветы. После объединения поселений в муниципальный округ это создало сложности при ведении государственного адресного реестра: по правилам адресации наименования и вид населенного пункта должны быть уникальными в пределах одного муниципального образования.  

Еще один законопроект касается рабочего поселка Горбатовка в Дзержинске. Предлагается изменить его категорию и вид — с городского населенного пункта на сельский поселок.  

Как отмечается в пояснительных материалах, это позволит участвовать в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" и привлекать средства на благоустройство, строительство дорог и инженерной инфраструктуры. Кроме того, при сельском статусе руководящим работникам и специалистам положены компенсационные выплаты в размере 25% от оклада.  

Инициатива исходила от жителей. В ходе опроса, проходившего с 23 мая по 23 июля 2025 года, 519 человек поддержали изменения, 203 выступили против. Публичные слушания также завершились поддержкой проекта. В случае принятия закона потребуется внести изменения в ряд областных нормативных актов. По данным на 1 января 2025 года, в Горбатовке проживает 3 173 человека.  

Отдельным проектом предлагается упразднить сельский населенный пункт кордон Боровский в Чащихинском сельсовете Краснобаковского района. Основание — длительное отсутствие зарегистрированных жителей и объектов недвижимости. Специальная комиссия пришла к выводу о бесперспективности его восстановления. В случае принятия закона название населенного пункта будет исключено из действующих областных законов.  

Ранее сообщалось, что к 1 января 2026 года в регионе насчитывалось 95 населенных пунктов-тезок, которые должны быть переименованы либо изменить статус до 1 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Законопроекты село
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2026 07:11Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году
29 января 2026 15:32Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области
20 января 2026 07:07Еще один безлюдный поселок хотят упразднить в Шарангском районе
25 декабря 2025 16:28Пять деревень станут селами в Чкаловском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных