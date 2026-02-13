Пять нижегородских населенных пунктов изменят свой статус, а один исчезнет Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается работа по ликвидации дублирующих наименований населенных пунктов. Так, в Законодательное собрание внесен законопроект о смене видов четырех деревень в Воскресенском округе.

Речь идет о деревнях Безводное (Староустинский сельсовет), Богданово (Богородский сельсовет), Осиновка (Егоровский сельсовет) и Пузеево (Благовещенский сельсовет). Им предлагается присвоить статус села.

Необходимость изменений связана с тем, что в округе существуют одноименные населенные пункты с одинаковым видом, входящие в разные сельсоветы. После объединения поселений в муниципальный округ это создало сложности при ведении государственного адресного реестра: по правилам адресации наименования и вид населенного пункта должны быть уникальными в пределах одного муниципального образования.

Еще один законопроект касается рабочего поселка Горбатовка в Дзержинске. Предлагается изменить его категорию и вид — с городского населенного пункта на сельский поселок.

Как отмечается в пояснительных материалах, это позволит участвовать в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" и привлекать средства на благоустройство, строительство дорог и инженерной инфраструктуры. Кроме того, при сельском статусе руководящим работникам и специалистам положены компенсационные выплаты в размере 25% от оклада.

Инициатива исходила от жителей. В ходе опроса, проходившего с 23 мая по 23 июля 2025 года, 519 человек поддержали изменения, 203 выступили против. Публичные слушания также завершились поддержкой проекта. В случае принятия закона потребуется внести изменения в ряд областных нормативных актов. По данным на 1 января 2025 года, в Горбатовке проживает 3 173 человека.

Отдельным проектом предлагается упразднить сельский населенный пункт кордон Боровский в Чащихинском сельсовете Краснобаковского района. Основание — длительное отсутствие зарегистрированных жителей и объектов недвижимости. Специальная комиссия пришла к выводу о бесперспективности его восстановления. В случае принятия закона название населенного пункта будет исключено из действующих областных законов.

Ранее сообщалось, что к 1 января 2026 года в регионе насчитывалось 95 населенных пунктов-тезок, которые должны быть переименованы либо изменить статус до 1 марта.