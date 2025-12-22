Деревни-тезки исчезнут в нижегородских округах к 1 марта 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области продолжается работа по устранению дублирующихся названий населенных пунктов. Как сообщил председатель Заксобрания Евгений Люлин на пресс-конференции 22 декабря, к 1 марта 2026 года все процессы по переименованию и изменению статуса таких деревень должны быть завершены.

"Дублирующиеся названия населенных пунктов существовали сотни лет. Это не вчера появилось. Когда одноименные деревни находятся в разных районах, в этом нет ничего критичного: указывается район, и путаницы не возникает. Например, моя родная деревня Чернуха — таких в области еще пять, но в других округах, и это не создает особых сложностей. Проблемы начинаются, когда несколько одноименных населенных пунктов находятся в пределах одного района — тогда действительно возникают затруднения при оформлении собственности, почтовых отправлениях, подключении коммунальных услуг и так далее", — отметил он.

Люлин подчеркнул, что в этом вопросе депутаты действуют системно. В январе 2025 года Законодательное собрание направило обращение в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением изменить федеральное регулирование.

"Однако на федеральном уровне решение об изменении порядка формирования Федеральной адресной системы, утвержденной правительством России, принято не было. Вместе с тем по итогам совещания с ФНС и Минфином России для Нижегородской области был установлен переходный период. До 1 марта 2026 года в регионе должны завершиться все процессы по изменению видов и наименований дублирующих населённых пунктов. Реализацию этих мероприятий поручено государственно-правовому департаменту региона", — сообщил Люлин.

Он также добавил, что профильный комитет регионального парламента оказывает постоянную методическую помощь местным властям при подготовке документов. Вопрос решается на высоком уровне, установлены чёткие сроки, и регион уже демонстрирует реальные результаты.

"Каждое решение должно приниматься профессионально и в интересах жителей", — подчеркнул спикер ЗСНО.

Какие населенные пункты исчезли с карты

В 2025 году Заксобрание Нижегородской области приняло восемь региональных законов, которые упраздняют, объединяют или меняют статус населенных пунктов в восьми округах. Еще три законопроекта находятся на рассмотрении.

В частности, недавно в ЗСНО поступил законопроект о преобразовании шести деревень Семеновского округа в села. В Вачском районе деревни Сколково (Филинский сельсовет) и Звягино (Чулковский сельсовет) также изменят свой статус на село. В Городецком районе планируется объединение деревень Федурино, Вороново и Осинки в единый населённый пункт с сохранением названия "Федурино".

В ноябре было упразднено село Панфилово в Арзамасском округе — оно вошло в состав села Шатовка. А вот село Сосновка в Уренском округе перестало существовать из-за отсутствия жителей и зарегистрированного имущества. По аналогичной причине в октябре был ликвидирован заброшенный поселок Полевой в Лукояновском районе, а также поселки станции Лесогорск в Шатковском округе и Пиштань в Шарангском округе.

В октябре депутаты также утвердили изменения в типах населённых пунктов Сокольского округа. Из-за наличия одноименных деревень в разных сельсоветах, деревни Мостовка (Волжский сельсовет), Содомово и Богданово (Лойминский сельсовет), Выделка (Волжский сельсовет) получили статус сел. А деревню Богданово из Междуреченского сельсовета переименовали в хутор.

В августе деревня Пестряково в Городецком районе вошла в состав села Бриляково и прекратила самостоятельное существование. А в апреле был ликвидирован поселок Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске — там не проживало ни одного человека более 20 лет.

Также сообщалось, что в Варнавинском округе двум деревням предлагают присвоить номера из-за одинаковых названий.

Добавим, что в июне 2025 года Кстовский округ официально был упразднен как муниципальное образование и вошёл в состав Нижнего Новгорода.

Всего с 2003 года в регионе исчезли с карты 119 населенных пунктов, при этом создано лишь четыре новых. По данным на начало 2025 года, в Нижегородской области насчитывался 4 841 населённый пункт.