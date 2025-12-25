Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Пять деревень станут селами в Чкаловском округе

25 декабря 2025 16:28 Общество
Пять деревень станут селами в Чкаловском округе

Фото: Александр Воложанин

В Чкаловском округе планируют изменить вид ряда населенных пунктов с "деревня" на "село". Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона по инициативе Совета депутатов округа.

Как отмечается в пояснительной записке, мера направлена на устранение дублирования одноименных деревень, которые входят в разные сельсоветы, но имеют одинаковые названия и статус. Ситуация возникла после административной реформы, в ходе которой муниципальные образования Чкаловского района были объединены в единый муниципальный округ. В его состав вошли как сам город Чкаловск, так и восемь сельсоветов. Однако федеральное законодательство требует уникальности адресообразующих элементов в пределах муниципального деления. Кроме того, дублирование названий препятствует корректной регистрации адресов в федеральной информационной адресной системе, что, в свою очередь, создает проблемы для жителей при оформлении прав на недвижимость, получении ипотеки и подключении к газовым сетям.

Изменения коснутся пяти деревень: Балахнино (Котельницкий сельсовет), Кузнецово (Кузнецовский с/с), Перехваткино (Вершиловский с/с), Самсыгино и Семеново (обе — Беловско-Новинский с/с). Все они получат статус села.

Решение принято с учетом мнения населения. В указанных населенных пунктах был проведен опрос, по итогам которого возражений и замечаний от жителей не поступило. В некоторых деревнях участие в голосовании приняли все граждане, обладающие правом голоса.

Ранее председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что работа по устранению дублирующихся наименований в регионе должна завершиться к 1 марта 2026 года. Какие населенные пункты уже сменили статус или вообще перестали существовать можно прочитать по ссылке

