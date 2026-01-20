10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Еще один безлюдный поселок хотят упразднить в Шарангском районе

20 января 2026 07:07
Еще один безлюдный поселок хотят упразднить в Шарангском районе

Фото: Александр Воложанин

В Законодательное собрание Нижегородской области внесен проект закона об упразднении сельского поселка лесоучастка Уста Большеустинского сельсовета Шарангского района. Основанием для ликвидации стало отсутствие в населенном пункте жителей и недвижимости, находящейся в собственности граждан или организаций.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно региональному законодательству подлежат упразднению те населенные пункты, где длительное время отсутствует зарегистрированное население и имущество. Комиссия, созданная по решению Совета депутатов Шарангского муниципального округа в октябре 2025 года, провела обследование территории и зафиксировала полное отсутствие жителей и признаков хозяйственной деятельности. Акт с выводами о бесперспективности восстановления поселка был подписан 3 декабря 2025 года.

Проект закона также предусматривает внесение изменений в действующий нормативный акт о преобразовании муниципальных образований Шарангского района — поселок Уста будет исключен из состава Большеустинского сельсовета.

Отметим, что это не первый случай ликвидации населенного пункта в Шарангском округе. В октябре 2025 года был упразднен поселок Пиштань, где, по официальным данным, отсутствовали жители и жилые дома с 1991 года.

Напомним, в регионе продолжается работа по приведению в порядок административно-территориального устройства. До 1 марта 2026 года планируется завершить переименование и изменение статуса всех населенных пунктов с дублирующимися названиями.

Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных