Число пострадавших при падении наледи нижегородских детей выросло до 6

Медпомощь потребовалась шести детям после падения с крыши наледи на Рождественской улице Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Пострадавших доставили в больницу. Четверо детей получили необходимую помощь, их отпустили домой. Еще двое проходят обследование.
В СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также проводится проверка прокуратуры.
