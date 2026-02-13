Число пострадавших при падении наледи нижегородских детей выросло до 6 Происшествия

Медпомощь потребовалась шести детям после падения с крыши наледи на Рождественской улице Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пострадавших доставили в больницу. Четверо детей получили необходимую помощь, их отпустили домой. Еще двое проходят обследование.

В СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также проводится проверка прокуратуры.