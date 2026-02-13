Нижегородский СК возбудил уголовное дело после падения наледи на детей Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту падения наледи на детей в Нижнем Новгороде, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 13 февраля на Рождественской улице. В результате пострадали пятеро детей. Их доставили в больницу. Предварительно, у четверых легкие травмы. Еще один несовершеннолетний находится в среднетяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователям предстоит оценить действия ответственных за расчистку крыши административного здания от наледи и снега. Также будут приняты меры профилактического характера.

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой. Также сотрудники надзорного ведомства проводят собственную проверку в отношении организации, которая несет ответственность за содержание и уборку территории.

Ранее МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах.