Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде, сообщил в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, девочки спустились на берег реки в Ленинском районе, однако самостоятельно подняться обратно уже не смогли. Очевидцы, заметившие детей, обратились за помощью по номеру "112".

Городские спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали девочек и передали их родителям.

Юрий Шалабаев также подчеркнул, что погода сейчас стоит переменчивая и опасная, особенно для прогулок вблизи воды и по льду. Он призвал нижегородцев беречь себя и своих детей.

Добавим, что сегодня в Нижнем Новгороде произошло два инцидента со сходом наледи с крыш, в которых пострадали дети.