Фото:
Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде, сообщил в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.
По словам градоначальника, девочки спустились на берег реки в Ленинском районе, однако самостоятельно подняться обратно уже не смогли. Очевидцы, заметившие детей, обратились за помощью по номеру "112".
Городские спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали девочек и передали их родителям.
Юрий Шалабаев также подчеркнул, что погода сейчас стоит переменчивая и опасная, особенно для прогулок вблизи воды и по льду. Он призвал нижегородцев беречь себя и своих детей.
Добавим, что сегодня в Нижнем Новгороде произошло два инцидента со сходом наледи с крыш, в которых пострадали дети.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+