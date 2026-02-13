Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Последние новости рубрики Происшествия
13 февраля 2026 17:50Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 17:17Выяснилось, за что арестовали экс-руководство нижегородского ТУ Росимущества
13 февраля 2026 17:11Вскрылись новые детали инцидента с детьми на Рождественской
13 февраля 2026 16:39Экс-главу нижегородского управления Росимущества отправили под домашний арест
13 февраля 2026 16:26Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья
13 февраля 2026 16:05Второй случай за день: наледь с козырька травмировала ребенка на Автозаводе
13 февраля 2026 15:43Число пострадавших при падении наледи нижегородских детей выросло до 6
13 февраля 2026 15:35Нижегородский СК возбудил уголовное дело после падения наледи на детей
13 февраля 2026 14:47Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи
13 февраля 2026 12:00Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП на М-12 в Пильнинском округе
Происшествия

Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 17:50 Происшествия
Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде, сообщил в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, девочки спустились на берег реки в Ленинском районе, однако самостоятельно подняться обратно уже не смогли. Очевидцы, заметившие детей, обратились за помощью по номеру "112".

Городские спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали девочек и передали их родителям.

Юрий Шалабаев также подчеркнул, что погода сейчас стоит переменчивая и опасная, особенно для прогулок вблизи воды и по льду. Он призвал нижегородцев беречь себя и своих детей.

Добавим, что сегодня в Нижнем Новгороде произошло два инцидента со сходом наледи с крыш, в которых пострадали дети. 

Теги:
Дети Ока Снег
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
