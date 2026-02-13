Второй случай за день: наледь с козырька травмировала ребенка на Автозаводе Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода наледь упала с козырька магазина, расположенного на первом этаже жилого дома на улице Дьяконова. В результате происшествия пострадал ребенок. Об этом сообщили в райадминистрации.

Отметим, что это уже второй подобный случай за сегодняшний день в городе. Ранее сообщалось о сходе наледи на Рождественской улице, где, по уточненной информации, пострадали шесть детей. По данному факту следственное управление СК возбудило уголовное дело.

На Автозаводе лед сошел с козырька торговой точки, обслуживаемой домоуправляющей компанией. В момент происшествия рядом находились мама с ребенком.

Их оперативно доставили в медучреждение для обследования. Женщина от госпитализации отказалась. Ребенок остается под наблюдением врачей. В министерстве здравоохранения Нижегородской области уточнили, что состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Добавим, что в конце январе в Автозаводском районе также пострадал ребенок из-за схода наледи. Это произошло на улице Челюскинцев.