Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 февраля 2026 17:50Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 17:17Выяснилось, за что арестовали экс-руководство нижегородского ТУ Росимущества
13 февраля 2026 17:11Вскрылись новые детали инцидента с детьми на Рождественской
13 февраля 2026 16:39Экс-главу нижегородского управления Росимущества отправили под домашний арест
13 февраля 2026 16:26Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья
13 февраля 2026 16:05Второй случай за день: наледь с козырька травмировала ребенка на Автозаводе
13 февраля 2026 15:43Число пострадавших при падении наледи нижегородских детей выросло до 6
13 февраля 2026 15:35Нижегородский СК возбудил уголовное дело после падения наледи на детей
13 февраля 2026 14:47Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи
13 февраля 2026 12:00Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП на М-12 в Пильнинском округе
Происшествия

Вскрылись новые детали инцидента с детьми на Рождественской

13 февраля 2026 17:11 Происшествия
Вскрылись новые детали инцидента с детьми на Рождественской

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Сотрудники МКУ "Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода" завели административное дело на арендатора земли из-за неуборки снега и наледи на Рождественской улице, 10 В. Причем это произошло еще 12 февраля, то есть накануне инцидента с шестью пострадавшими детьми. 

Основанием стало нарушение требований по очистке кровель нежилых зданий и строений от снега, наледи и сосулек. Дело открыто по части 2 статьи 3.9 КоАП Нижегородской области.

Нижегородский СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 13 февраля наледь с козырька магазина упала на ребенка в Автозаводском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АТИ Снег Травма
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 15:43Число пострадавших при падении наледи нижегородских детей выросло до 6
10 февраля 2026 19:45МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных