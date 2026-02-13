Вскрылись новые детали инцидента с детьми на Рождественской

Фото:
Сотрудники МКУ "Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода" завели административное дело на арендатора земли из-за неуборки снега и наледи на Рождественской улице, 10 В. Причем это произошло еще 12 февраля, то есть накануне инцидента с шестью пострадавшими детьми.
Основанием стало нарушение требований по очистке кровель нежилых зданий и строений от снега, наледи и сосулек. Дело открыто по части 2 статьи 3.9 КоАП Нижегородской области.
Нижегородский СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что 13 февраля наледь с козырька магазина упала на ребенка в Автозаводском районе.
