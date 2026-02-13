Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 февраля 2026 14:47Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи
13 февраля 2026 12:00Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП на М-12 в Пильнинском округе
13 февраля 2026 11:00Нижегородец избил 72-летнего деда чагой: возбуждено уголовное дело
13 февраля 2026 10:46Еще одного уроженца Нижегородской области внесли в перечень террористов
13 февраля 2026 07:47Поезд столкнулся с автомобилем Lexus в Нижнем Новгороде: что известно
12 февраля 2026 19:15Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на ж/д станциях в Арзамасе
12 февраля 2026 18:50Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления
12 февраля 2026 17:46Около 50 млн рублей нашли в коттедже у и.о. главврача нижегородской ГКБ №33
12 февраля 2026 14:24Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили арест до 4 марта
12 февраля 2026 13:33Шестеро нижегородцев пойдут под суд за врезку в нефтепровод и кражу топлива
Происшествия

Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи

13 февраля 2026 14:47 Происшествия
Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи

В Нижнем Новгороде пятеро детей получили травмы после схода наледи с крыши административного здания на улице Рождественской.

Как сообщили в нижегородской администрации, дети вместе с родителями пришли на экскурсию в частный музей, расположенный в этом здании.

После случившегося всех пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, у четверых диагностированы травмы легкой степени.

Еще один ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о травмировании 12-летнего нижегородца из-за схода наледи в Автозаводском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Снег Травма
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 19:45МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах
13 января 2026 11:00СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных