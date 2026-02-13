Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи

В Нижнем Новгороде пятеро детей получили травмы после схода наледи с крыши административного здания на улице Рождественской.
Как сообщили в нижегородской администрации, дети вместе с родителями пришли на экскурсию в частный музей, расположенный в этом здании.
После случившегося всех пострадавших доставили в больницу.
По предварительной информации, у четверых диагностированы травмы легкой степени.
Еще один ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о травмировании 12-летнего нижегородца из-за схода наледи в Автозаводском районе.
