Нижегородцам рассказали, как праздновали Масленицу в старину

Фото: Александр Воложанин

Масленица всегда занимала особое место среди праздников у жителей в Нижегородской области. Это была не просто неделя гуляний, а время, наполненное особыми обрядами и играми. О том, как менялись традиции, сайту pravda-nn.ru рассказала заведующая отделением этнографии НГИАМЗ Ольга Гальцева.

Раньше Масленицу ждали как время законного отдыха: с ее прихода и до воскресенья крестьяне не работали, а предавались веселью. Позже начало недели стали воспринимать прежде всего как предвестие весны. Сегодня же праздник — это скорее дань традиции и повод собраться вместе.

На юге области дети начинали празднование заранее. В воскресенье они собирались на снежной горе и "зазывали" Масленицу. В понедельник останавливали подводы с ярмарки и спрашивали, не везут ли Масленку. Считалось, что чучело находится в последней телеге.

Когда Масленицу привозили в деревню, жители спрашивали друг друга: "Какая Масленица?" Сначала называли непогожую, холодную, а затем — добрую и теплую, как бы "перекликая" плохую погоду хорошей.

Одним из главных обрядов было катание женщин с гор на донцах прялок. Верили, что чем дальше получится съехать, тем выше уродится лен. Поскольку именно женщины сеяли и пряли лен, в обряде участвовали только они. Самая удачливая хозяйка, по поверьям, получала лучший урожай и крепкую нить.

Катания на лошадях и с гор объединяли всех жителей. В упряжки сажали молодых влюбленных, лошадей украшали лентами и бубенцами. С гор съезжали на санях, досках и даже скамейках — прокатиться должен был каждый.

На севере области, в районе Шахуньи, существовала игра "Рели": два обледенелых бревна укладывали под наклоном, и пары съезжали по ним, держась за руки. На юге "Релями" называли высокие качели — до 10-12 метров. Девушек раскачивали парни, а чтобы остановить качание, нужно было назвать имя понравившегося юноши.

Праздник не обходился без угощений. В селе Глухово по улицам ездили сани с печкой: одна женщина пекла и раздавала блины, другая толкла коноплю и посыпала ею дорогу "на урожай". В домах готовили пироги и блины, в том числе из сладкого теста с квашеной капустой.

Чучело Масленицы раньше выглядело иначе, чем сегодня. Его делали из соломы, старой одежды и ненужных вещей, а затем сжигали, избавляясь от всего лишнего. В Ломовке лепили снежные фигуры, которые просто оставляли таять. В Шатках носили по деревне соломенного "мужика", связывая образ с уходом молодых в армию.

В 1850-х годах символом гуляний стала украшенная лентами коза. По легенде, однажды она запуталась в ярмарочных колоколах и подняла тревогу — благодаря этому удалось вовремя заметить пожар. С тех пор праздник стали называть "Козьей масленицей" или "Козьим праздником".

Ранее сообщалось, что в 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Сколько стоит приготовить блины читайте здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

