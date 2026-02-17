Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть Спорт

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утвержден дизайн-проект нового спортивного клуба в Сормовском районе. Подробности и эскизы проекта опубликованы на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Здание спортивного центра возведут на улице Рабфаковской. Объект спроектирован двухэтажным, общая площадь здания составит 1433 квадратных метра, а площадь застройки указана 2478 "квадрата".

Внешний вид спортклуба, судя по представленным эскизам, будет необычным: фасад здания украсит облицовка из клинкерной плитки и штукатурки, а цоколь укрепят керамогранитом. Инвестором выступает ООО "Автолюкс".

Ранее сообщалось, что минград одобрил к реализации проект нового спортклуба в Кузнечихе.

Также накануне выяснилось, что ФОК на улице Родионова планируют достроить в 2026 году.