Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть

Фото:
В Нижнем Новгороде утвержден дизайн-проект нового спортивного клуба в Сормовском районе. Подробности и эскизы проекта опубликованы на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Здание спортивного центра возведут на улице Рабфаковской. Объект спроектирован двухэтажным, общая площадь здания составит 1433 квадратных метра, а площадь застройки указана 2478 "квадрата".
Внешний вид спортклуба, судя по представленным эскизам, будет необычным: фасад здания украсит облицовка из клинкерной плитки и штукатурки, а цоколь укрепят керамогранитом. Инвестором выступает ООО "Автолюкс".
Ранее сообщалось, что минград одобрил к реализации проект нового спортклуба в Кузнечихе.
Также накануне выяснилось, что ФОК на улице Родионова планируют достроить в 2026 году.
