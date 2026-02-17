На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 февраля 2026 11:01
Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть
16 февраля 2026 16:21
Эксклюзив
ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде хотят достроить до конца 2026 года
16 февраля 2026 15:50
Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды
15 февраля 2026 20:00
"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд
15 февраля 2026 16:10
Более 10 тысяч нижегородцев стали участниками "Лыжни России 2026"
15 февраля 2026 12:43
Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев
15 февраля 2026 09:00
Нижегородский ХК "Старт" завершил чемпионат на 6-м месте
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
13 февраля 2026 10:44
В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году
13 февраля 2026 10:18
Нижегородская "Чайка" взяла реванш у "Мамонтов Югры"
Спорт

Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть

17 февраля 2026 11:01 Спорт
Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде утвержден дизайн-проект нового спортивного клуба в Сормовском районе. Подробности и эскизы проекта опубликованы на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Здание спортивного центра возведут на улице Рабфаковской. Объект спроектирован двухэтажным, общая площадь здания составит 1433 квадратных метра, а площадь застройки указана 2478 "квадрата".

Внешний вид спортклуба, судя по представленным эскизам, будет необычным: фасад здания украсит облицовка из клинкерной плитки и штукатурки, а цоколь укрепят керамогранитом. Инвестором выступает ООО "Автолюкс".

Ранее сообщалось, что минград одобрил к реализации проект нового спортклуба в Кузнечихе.

Также накануне выяснилось, что ФОК на улице Родионова планируют достроить в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минград Спорт Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 15:13
ФОК с бассейнами и скалодромом построят в Чкаловске за 360 млн рублей
18 сентября 2025 11:15
Выдано разрешение на строительство спортклуба "Лето" на Гребном канале
07 февраля 2025 07:38
Еще 10 модульных лыжных баз появятся в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных