Минспорта инициирует претензионную работу по скандальному ФОКу в Сормове

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Министерство спорта Нижегородской области инициирует претензионную процедуру в отношении концессионера, ответственного за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства.

По последним данным, на 1 декабря 2025 года строительная готовность объекта составляет лишь 24,5%. Прирост за семь месяцев — с мая по декабрь — составил всего 4,5%, что свидетельствует о крайне низких темпах выполнения работ.

Как подчеркнули в минспорта, в адрес концессионера неоднократно направлялись запросы с требованием предоставить обновлённый график строительства и документы, подтверждающие фактический объём выполненных работ. Однако ни одного ответа от компании не поступило.

В связи с систематическим невыполнением обязательств по реализации проекта в ведомстве решили приступить к официальной претензионной работе.

Напомним, спорткомплекс на проспекте Кораблестроителей начали возводить в октябре 2024 года. В сентябре 2025-го его готовность оценивалась в 23%. 

