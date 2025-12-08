Минспорта инициирует претензионную работу по скандальному ФОКу в Сормове

Министерство спорта Нижегородской области инициирует претензионную процедуру в отношении концессионера, ответственного за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства.
По последним данным, на 1 декабря 2025 года строительная готовность объекта составляет лишь 24,5%. Прирост за семь месяцев — с мая по декабрь — составил всего 4,5%, что свидетельствует о крайне низких темпах выполнения работ.
Как подчеркнули в минспорта, в адрес концессионера неоднократно направлялись запросы с требованием предоставить обновлённый график строительства и документы, подтверждающие фактический объём выполненных работ. Однако ни одного ответа от компании не поступило.
В связи с систематическим невыполнением обязательств по реализации проекта в ведомстве решили приступить к официальной претензионной работе.
Напомним, спорткомплекс на проспекте Кораблестроителей начали возводить в октябре 2024 года. В сентябре 2025-го его готовность оценивалась в 23%.
