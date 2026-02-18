Наила Родионова стала врио главы нижегородского управления Росимущества

Фото:
Начальник отдела приватизации и корпоративного управления Наила Родионова назначена врио руководителя территориального управления Росимущества в Нижегородской области. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 17 февраля.
Напомним, бывший глава ТУ Росимущества Сергей Чайка и его экс-зам Сергей Родионов проходят обвиняемыми по уголовному делу о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности. По данным силовиков, они приказывали подчиненным передавать им часть их зарплат и премий. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,4 млн рублей.
В настоящее время оба фигуранта находятся под домашним арестом.
