Наила Родионова стала врио главы нижегородского управления Росимущества

18 февраля 2026 15:32 Общество
Фото: сгенерировано нейросетью

Начальник отдела приватизации и корпоративного управления Наила Родионова назначена врио руководителя территориального управления Росимущества в Нижегородской области. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 17 февраля.  

Напомним, бывший глава ТУ Росимущества Сергей Чайка и его экс-зам Сергей Родионов проходят обвиняемыми по уголовному делу о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности. По данным силовиков, они приказывали подчиненным передавать им часть их зарплат и премий. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,4 млн рублей.  

В настоящее время оба фигуранта находятся под домашним арестом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
кадры Назначения Росимущество
