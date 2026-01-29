Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Политика

Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа

29 января 2026 11:29 Политика
Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа

Фото: сайт администрации Ковернинского округа

Алексей Васильев стал временно исполняющим полномочия главы местного самоуправления Ковернинского муниципального округа. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации округа.

До нового назначения Васильев занимал пост первого заместителя главы муниципалитета.

Напомним, возглавлявший ранее округ Олег Шмелев досрочно сложил полномочия 23 января. Он проработал на этой должности 12 лет.

