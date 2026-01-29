Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа

Фото:
Алексей Васильев стал временно исполняющим полномочия главы местного самоуправления Ковернинского муниципального округа. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации округа.
До нового назначения Васильев занимал пост первого заместителя главы муниципалитета.
Напомним, возглавлявший ранее округ Олег Шмелев досрочно сложил полномочия 23 января. Он проработал на этой должности 12 лет.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+