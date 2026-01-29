Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа Политика

Фото: сайт администрации Ковернинского округа

Алексей Васильев стал временно исполняющим полномочия главы местного самоуправления Ковернинского муниципального округа. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации округа.

До нового назначения Васильев занимал пост первого заместителя главы муниципалитета.

Напомним, возглавлявший ранее округ Олег Шмелев досрочно сложил полномочия 23 января. Он проработал на этой должности 12 лет.