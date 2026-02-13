Экс-главу нижегородского управления Росимущества отправили под домашний арест Происшествия

Экс-руководитель территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергей Чайка отправлен под домашний арест. Такое решение Московский районный суд принял сегодня, 13 февраля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облсуде.

Чайка является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п.п. "г", "е" ч.3 ст. 286 УК РФ). Вместе с ним по делу проходит его экс-зам Сергей Родионов — ему меру пресечения избрали 11 февраля.

По имеющейся информации, Сергей Чайка пробудет под домашним арестом до 7 апреля 2026 года включительно.

Ранее сообщалось об аресте заведующей отделения горбольницы №33, обвиняемой в мошенничестве. Также по делу проходит ее отец, который является и.о. главврача ГКБ №33. Но ему обвинение пока не предъявили из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось, руководитель медучреждения госпитализирован с инфарктом.