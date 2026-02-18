Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Трактор сбил мужчину на Кондукторской улице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 17 февраля около 20:10. По предварительным данным, 55-летний водитель трактора "Амкадор", двигаясь задним ходом наехал на пешехода, а также столкнулся со стоящим автомобилем "Хово".

В результате происшествия пострадал пешеход. Его госпитализировали в больницу №13. Обстоятельства случившегося уточняются.

