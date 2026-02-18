Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде

18 февраля 2026 19:16
Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Трактор сбил мужчину на Кондукторской улице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

ДТП произошло 17 февраля около 20:10. По предварительным данным, 55-летний водитель трактора "Амкадор", двигаясь задним ходом наехал на пешехода, а также столкнулся со стоящим автомобилем "Хово".  

В результате происшествия пострадал пешеход. Его госпитализировали в больницу №13. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что пешеход попал в больницу после наезда иномарки на проспекте Ленина. 

