Два человека погибли в жутком ДТП на Московском шоссе

Ранним утром 15 февраля на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
По предварительной информации, в 04:23 водитель автомобиля ВАЗ-2113, двигаясь в районе дома №191, не выбрал безопасную скорость и врезался в автомобиль Kia. От сильного удара отечественная машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Ford Transit.
В результате аварии 35-летний водитель ВАЗ-2113 и его 29-летняя спутница скончались на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Полиция обращается к нижегородским водителям с настоятельной просьбой соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.
Ранее сообщалось, что в Павловском районе Нижегородской области 56-летний водитель потерял сознание и погиб за рулем.
