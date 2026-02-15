Пешеход угодил в больницу после наезда иномарки на проспекте Ленина Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина вечером 14 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

По информации Госавтоинспекции Нижегородской области, инцидент случился около дома №82 в 21:00. Водитель автомобиля Mazda, мужчина 1987 года рождения, сбил пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший мужчина 1977 года рождения был доставлен в больницу №13 с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами страшного ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. А в Павловском районе 56-летнему водителю "Лады" стало плохо прямо за рулем, в результате мужчина скончался.