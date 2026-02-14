Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области

Фото:
56-летний мужчина погиб за рулем в Нижегородской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Трагический инцидент произошел утром 14 февраля в селе Таремское. Водитель автомобиля "Лада Калина" потерял сознание и врезался в опору ЛЭП. Он скончался до приезда медиков.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
