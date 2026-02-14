Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 февраля 2026 14:32Ученик полоснул одноклассника ножом по лицу в частной нижегородской школе
14 февраля 2026 14:13Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области
14 февраля 2026 13:30Снежная лавина повредила несколько авто в центре Нижнего Новгорода
14 февраля 2026 12:26Нижегородка попала под суд из-за фото, сделанного в Индии 10 лет назад
14 февраля 2026 11:57Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Вячеслава Сапеги
14 февраля 2026 11:01Жительница Павловского района потеряла 4,5 млн на "инвестициях"
14 февраля 2026 10:28Бастрыкин заинтересовался падением наледи на людей в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 09:52Подростки избили нижегородского школьника ремнем: возбуждено уголовное дело
14 февраля 2026 07:11Актриса Саровского театра драмы сломала руку, упав с пня
13 февраля 2026 20:04Ледяная глыба упала на детей в центре Нижнего Новгорода: что известно
Происшествия

Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области

14 февраля 2026 14:13 Происшествия
Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области

Фото: ГАИ по Нижегородской области

56-летний мужчина погиб за рулем в Нижегородской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону. 

Трагический инцидент произошел утром 14 февраля в селе Таремское. Водитель автомобиля "Лада Калина" потерял сознание и врезался в опору ЛЭП. Он скончался до приезда медиков.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что число ДТП снизилось на треть в местах установки камер на нижегородских дорогах. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Павловский район Смертность
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 12:00Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП на М-12 в Пильнинском округе
13 февраля 2026 07:47Поезд столкнулся с автомобилем Lexus в Нижнем Новгороде: что известно
09 февраля 2026 09:03Водитель "Лады" устроил смертельное ДТП, проехав на красный в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных