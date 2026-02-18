Нижегородка пострадала в лобовом ДТП на Борском мосту

Фото:
Отечественный автомобиль и иномарка столкнулись на Борском мостку 17 февраля. В результате ДТП пострадала пассажирка.
По информации региональной Госавтоинспекции, 44-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там авто столкнулось с Volkswagen Jetta под управлением 47-летнего водителя.
В результате аварии травмы получила 47-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в Борскую ЦРБ.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
