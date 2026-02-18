На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 февраля 2026 09:57
Нижегородка пострадала в лобовом ДТП на Борском мосту
17 февраля 2026 19:13
Житель Бора зверски убил соседей из-за земельного спора
17 февраля 2026 13:28
Мать и ее 15-летнего сына нашли мертвыми в квартире на Автозаводе
17 февраля 2026 13:11
Ночной пожар в Первомайском округе унес жизнь 70-летнего мужчины
17 февраля 2026 13:00
ФСБ и МВД нанесли удар по телефонным мошенникам в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 10:00
Суд обязал ФСИН отремонтировать аварийную гостиницу в Лысковском районе
17 февраля 2026 09:49
Дело о взятке в структуре РЖД возбуждено в Нижегородской области
17 февраля 2026 09:40
Два года колонии получил нижегородец за стрельбу на городском пляже
17 февраля 2026 08:57
Задержан обвиняемый в гибели 19-летней девушки на Варварке
17 февраля 2026 08:00
Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят
Происшествия

Нижегородка пострадала в лобовом ДТП на Борском мосту

18 февраля 2026 09:57 Происшествия
Нижегородка пострадала в лобовом ДТП на Борском мосту

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Отечественный автомобиль и иномарка столкнулись на Борском мостку 17 февраля. В результате ДТП пострадала пассажирка.

По информации региональной Госавтоинспекции, 44-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там авто столкнулось с Volkswagen Jetta под управлением 47-летнего водителя.

В результате аварии травмы получила 47-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в Борскую ЦРБ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила пешехода на проспекте Ленина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП Травма
Поделиться:
Новости по теме
15 февраля 2026 13:40
Два человека погибли в жутком ДТП на Московском шоссе
14 февраля 2026 14:13
Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных