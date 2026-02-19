Три улицы частично перекроют около Щелоковского хутора из-за Масленицы

Около Щелковского хутора в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта в масленичное воскресенье, сообщили в городском дептрансе.
22 февраля с 06:00 до 16:00 проезд будет закрыт на трех участках улично-дорожной сети. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия.
Движение прекратят по улице Манежной — на участке от улицы Корейской, по улице Братьев Игнатьевых — на участке от улицы Медицинской, а также по улице Горбатовской.
Объехать территорию проведения мероприятия можно будет по прилегающим улицам.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать внимательность на дороге и ориентироваться на требования дорожных знаков.
Ранее была опубликована программа празднования (0+) Масленицы в парках Нижнего Новгорода.
