Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
26 февраля 2026 17:07 Общество
Движение транспорта ограничат на Мызинском путепроводе в ночь на 27 февраля

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения на путепроводе у Мызинского моста. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта.

С 22:00 26 февраля до 8:00 27 февраля 2026 года движение транспорта будет ограничено по трем полосам в направлении улицы Ларина.

Проезд организуют по одной полосе в сторону улицы Ларина и по двум полосам в направлении улицы Героя Попова.

Водителям рекомендуют быть внимательными на данном участке дороги и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Изначально ввести временную схему проезда хотели в ночь на 22 февраля. Однако из-за погодных условий от этих планов отказались, и ограничения тогда вводить не стали.

Ранее сообщалось, что капремонт путепровода у Мызинского моста планируют завершить в августе 2026 года. Движение по нему будет ограничено до окончания работ. 

