На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 18:13
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля
20 февраля 2026 17:43
Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
20 февраля 2026 17:12
Нижегородским школьникам рассказали об анализе данных в рамках проекта "Урок цифры"
20 февраля 2026 17:10
Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире из-за Солнца
20 февраля 2026 16:50
Эксклюзив
Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники
20 февраля 2026 16:08
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля
20 февраля 2026 15:11
Почти 1,5 млн кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 14:39
В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны
20 февраля 2026 14:33
Две круглосуточные группы работают в нижегородских детсадах
Общество

Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля

20 февраля 2026 18:13 Общество
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В ночь на 22 февраля движение транспорта по Мызинскому путепроводу ограничивать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее планировалось ввести временную схему проезда на период с 22:00 до 08:00. В направлении улицы Ларина автомобилистам хотели оставить одну полосу, а в сторону Героя Попова — две. Меру связывали с капитальным ремонтом путепровода.

Однако, как уточнили в мэрии, планы изменились из-за погодных условий. В итоге от ограничений решили отказаться.

О начале активного этапа работ пообещали сообщить дополнительно.

Ранее выяснилось, когда появится выделенка для автобусов на улице Новикова-Прибоя.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мызинский мост ограничения Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных