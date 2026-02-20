Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля

Фото:
В ночь на 22 февраля движение транспорта по Мызинскому путепроводу ограничивать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее планировалось ввести временную схему проезда на период с 22:00 до 08:00. В направлении улицы Ларина автомобилистам хотели оставить одну полосу, а в сторону Героя Попова — две. Меру связывали с капитальным ремонтом путепровода.
Однако, как уточнили в мэрии, планы изменились из-за погодных условий. В итоге от ограничений решили отказаться.
О начале активного этапа работ пообещали сообщить дополнительно.
