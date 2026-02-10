Капремонт путепровода у Мызинского моста хотят завершить в августе 2026 года

Фото:
В Нижнем Новгороде дорожники приступили к активной фазе завершающего этапа капремонта путепровода у Мызинского моста. Работы стартовали в январе 2025 года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и стали первым масштабным обновлением объекта почти за 45 лет с момента его строительства.
Для снижения неудобств для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта ремонт был разбит на этапы. В настоящее время подрядчик перешел к основным демонтажным работам, сообщили в МКУ "ГУММиД".
Как уточнили в управлении, сейчас ведется разборка мостового полотна, бетонных и перильных ограждений. После завершения этого этапа специалисты приступят к демонтажу межбалочных швов и балок на первом и четвертом пролетах. Затем запланирована замена балок и последующее устройство нового дорожного полотна, ограждений и освещения. В управлении отметили, что завершить капремонт планируется раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом, — ориентировочно в августе 2026 года.
В ГУММиДе напомнили, что в состав работ входит разборка существующего дорожного покрытия, замена и ремонт балок пролетных строений, усиление опор, бетонирование распределительной плиты, устройство гидроизоляции, замена деформационных швов и опор освещения, обустройство системы водоотвода, укладка нового дорожного покрытия, а также ремонт тротуаров с заменой ограждений.
Со 2 февраля 2026 года на объекте действует новая схема движения транспорта. Временно ограничено движение по крайним правым полосам, проезд организован по средним полосам в каждом направлении.
Согласно проектной документации, капремонт проводится в три этапа с поочередным закрытием двух полос движения. В настоящее время полностью завершены работы по двум этапам. В соответствии с муниципальным контрактом все работы должны быть окончены в декабре 2026 года.
Ранее сообщалось, что два обхода и дублер проспекта Ленина подорожали на 103,5 млрд рублей.
