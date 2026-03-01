Пожар произошел на производственном складе в Павлове

Пожар произошел на складе в Павлове 28 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Возгорание кровли производственного здания на улице Чкалова распространилось на площади 360 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
В тушении огня участвовали шесть боевых расчетов и 17 специалистов.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что утром 28 февраля произошел пожар в квартире на улице Бориса Корнилова в Нижнем Новгороде.
