Происшествия

Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 

01 марта 2026 14:50
Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода пожарные ликвидировали крупное возгорание на улице Ушинского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгороание произошло ночью, огонь охватил два частных жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.  

Погибших и пострадавших нет.  

По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время проводится расследование.  

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в результате пожара в МКД на улице Усиевича в Нижнем Новгороде. 

