Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 

Фото:
В Московском районе Нижнего Новгорода пожарные ликвидировали крупное возгорание на улице Ушинского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгороание произошло ночью, огонь охватил два частных жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в результате пожара в МКД на улице Усиевича в Нижнем Новгороде.
