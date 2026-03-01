Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода пожарные ликвидировали крупное возгорание на улице Ушинского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгороание произошло ночью, огонь охватил два частных жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время проводится расследование.

