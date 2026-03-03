Более 50 нижегородцев прошли диспансеризацию благодаря акции "Вечер ПРОздоровье" Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В городской поликлинике №4 Нижнего Новгорода в минувшую пятницу уже в третий раз прошла акция «Вечер ПРОздоровье». Все службы медицинского учреждения работали в усиленном режиме, чтобы дать возможность гражданам пройти комплексное обследование в удобное вечернее время. Мероприятие проводилось в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как рассказали в медучреждении, тематическая акция организована специально для тех нижегородцев, кто днем не может уйти с работы или учебы, но хочет попасть к врачу для прохождения профилактических мероприятий.

Участникам «Вечера ПРОздоровье» был доступен полный спектр профилактических услуг. В их числе – анкетирование, измерение антропометрических показателей и внутриглазного давления, флюорография, маммография, электрокардиография, осмотр гинеколога, уролога и терапевта. Также пациенты могли определить свой индекс курильщика, сделать онкоскрининг с флуорисцентной стоматоскопией и сдать биохимический анализ крови с определением атерогенного липопротеина.

В этот раз возможностью тщательно проверить свое здоровье воспользовалось более 50 человек. По итогам трех прошедших мероприятий медики установили, что акция наиболее востребована как раз среди пациентов трудоспособного возраста.

По данным поликлиники, примерно у 30% обследованных граждан было выявлено повышение атерогенного липопротеина, а у каждого третьего пациента – избыточная масса тела. Также в ходе акции были зафиксированы случаи подозрения на злокачественные новообразования и повышение онкомаркера предстательной железы. Эти пациенты направлены на дообследование.

Главный врач городской поликлиники №4 Инна Пудова отметила, что особенностью прошедшего мероприятия стало активное приглашение пациентов в «Школы по борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями», а также их запись на телемедицинские консультации. Осваивать новые профилактические технологии посетителям помогали студенты Нижегородского медицинского колледжа.

«Мы убедились, что подобный формат пользуется спросом, люди стараются не откладывать заботу о здоровье из-за нехватки времени. Самое важное в итогах акции – это то, что к нам пришли даже те, кто не бывал в поликлиниках несколько лет. Мы смогли оперативно выявить риски и направить пациентов в «Школы здоровья» и на удобные онлайн-консультации. Это и есть эффективная, технологичная и доступная профилактика здоровья», – подчеркнула руководитель медучреждения.

Для создания комфортной среды в поликлинике звучала живая музыка. Хорошее настроение гостям также создали занятия лечебной физкультурой и посещение соляной пещеры. Пациенты высоко оценили доступность, качество и безопасность обследований и пообещали вернуться на диспансеризацию в следующем году.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.