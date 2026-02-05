Губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с дефицитом гостиниц и высокой стоимостью размещения в Нижнем Новгороде. Свою позицию глава региона озвучил в эфире программы "Есть тема" (16+) телеканалу "Матч-ТВ".

Тему поднял шеф-редактор программы Федор Иваница. По его словам, его коллега недавно планировал поездку в столицу Приволжья, но столкнулся с серьезными сложностями при поиске жилья. В хороших отелях свободных номеров уже не оказалось, а в других стоимость размещения оказалась слишком высокой - предлагали цены "как турецкий all inclusive".

Глеб Никитин подтвердил: проблема существует. Он отметил, что дефицит мест в отелях связан с резким увеличением туристического потока в регион.

"Это рынок. У нас нет регулирования цен на отели. Да и невозможно было бы их ввести, потому что это абсолютно не естественная монополия, не монополизированный рынок. Бывают ценовые всплески. Но вообще сказать, что нам не хватает мест в отелях, можно. Это связано с драматическим ростом туристического потока", — сказал губернатор.

В ходе интервью нижегородский губернатор также рассказал о развитии хоккея и футбола в регионе. Кроме того, он заявил о готовности Нижнего Новгорода принимать международные матчи на новой Ледовой арене.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" регион получит из федерального бюджета более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.