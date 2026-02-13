Проект строительства туркомплекса у ТЦ "Небо" готовят в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству туркомплекса в районе ТРЦ "Небо". Минград поручил разработать проект планировки территории в границах улиц Красносельской, Ильинской, Крупской, Большой Покровской и площади Лядова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об участке площадью около 3,6 га. Подготовкой документации займется ООО "Алексеевский ряд". Компания выполнит работы за счет собственных средств.

Проект планировки должен определить, как будет развиваться территория: где разместят объекты капитального строительства, в том числе туристический комплекс с гостиничными номерами, какие параметры застройки допустимы и в какой очередности планируется освоение участков.

Источник: минград Нижегородской области

Одновременно признан утратившим силу аналогичный приказ от 7 февраля 2024 года. Новый документ действует до 1 июля 2026 года.

Напомним, в ноябре 2023 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона согласовал выделение участка на улице Красносельской под гостиничный комплекс. Инвестором выступает ООО "Алексеевский ряд", заявленный объем вложений — 3 млрд рублей. Проект согласовали в рамках договоренностей с минимущества о предоставлении компенсационного участка. Компания владела магазином "Книжный Новгород" на площади Минина и Пожарского, срок аренды земли истек, и после судебных разбирательств стороны заключили мировое соглашение. Участок под магазином в сентябре 2023 года перешел к ООО "Телеграф". Там реализуется проект гостиницы с объемом инвестиций 2,06 млрд рублей. Завершить строительство планируется до 2030 года.