На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 февраля 2026 15:16Проект строительства туркомплекса у ТЦ "Небо" готовят в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 13:56Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%
13 февраля 2026 13:00Павловский лимон признали региональным брендом
13 февраля 2026 12:47Завод Volkswagen перезапустят в Нижнем Новгороде: что там будут производить
12 февраля 2026 18:17Региональный центр маркировки системы "Честный знак" начал работу в Нижегородской области
12 февраля 2026 17:40В Нижегородской области стартовал набор на бесплатное переобучение востребованным специальностям
12 февраля 2026 17:22Арестованный особняк Аржанова снова выставили на торги
12 февраля 2026 16:57ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на делегирование полномочий в цифровом формате
12 февраля 2026 16:22Минцифры упростило получение компенсации НДФЛ за привлеченных из других регионов сотрудников
12 февраля 2026 16:20Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по уровню цифровизации бизнеса
Экономика

Проект строительства туркомплекса у ТЦ "Небо" готовят в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 15:16 Экономика
Проект строительства туркомплекса у ТЦ Небо готовят в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде началась подготовка к строительству туркомплекса в районе ТРЦ "Небо". Минград поручил разработать проект планировки территории в границах улиц Красносельской, Ильинской, Крупской, Большой Покровской и площади Лядова. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Речь идет об участке площадью около 3,6 га. Подготовкой документации займется ООО "Алексеевский ряд". Компания выполнит работы за счет собственных средств. 

Проект планировки должен определить, как будет развиваться территория: где разместят объекты капитального строительства, в том числе туристический комплекс с гостиничными номерами, какие параметры застройки допустимы и в какой очередности планируется освоение участков. 

Источник: минград Нижегородской области

Одновременно признан утратившим силу аналогичный приказ от 7 февраля 2024 года. Новый документ действует до 1 июля 2026 года.

Напомним, в ноябре 2023 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона согласовал выделение участка на улице Красносельской под гостиничный комплекс. Инвестором выступает ООО "Алексеевский ряд", заявленный объем вложений — 3 млрд рублей. Проект согласовали в рамках договоренностей с минимущества о предоставлении компенсационного участка. Компания владела магазином "Книжный Новгород" на площади Минина и Пожарского, срок аренды земли истек, и после судебных разбирательств стороны заключили мировое соглашение. Участок под магазином в сентябре 2023 года перешел к ООО "Телеграф". Там реализуется проект гостиницы с объемом инвестиций 2,06 млрд рублей. Завершить строительство планируется до 2030 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Минград Туризм
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 14:35Губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 17:13Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках
28 января 2026 14:10Проект пятизвездочной гостиницы на Покровке получил одобрение экспертизы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных