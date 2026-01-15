Нижегородцам показали, как будет выглядеть новая гостиница у метромоста Общество

Фото: минград Нижегородской области/ ООО "Асгард"

Нижегородский минград утвердил проект гостиницы возле метромоста, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Объект на улице Гаршина станет связующим звеном между зданиями бывшей мельницы Башкировых. Архитектурный облик разработало ООО "Асгард".

Для облицовки выбран классический керамический кирпич. Верхняя стеклянная часть здания отодвинута так, чтобы не менять визуального восприятия исторической улицы, вместе с тем создавая гармоничную композицию застройки, если смотреть со стороны спуска с метромоста.

Как отметила глава профильного министерства Дарья Шунаева, согласование этой гостиницы - не просто формальность, а пример осмысленного, ответственного подхода к развитию исторического центра.

Напомним, проект КРТ Черниговской набережной реализует ООО "СЗ "Глоракс Центр"". На восстановление мельницы Башкировых и мельницы Дегтярева по соседству застройщик привлек льготный госкредит на сумму 645,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей.