Нижегородский кадровый центр приглашает жителей на ярмарки вакансий в марте Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

В марте 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» проведет серию ярмарок вакансий для жителей региона.

Площадки для встреч работодателей и соискателей откроются как в Нижнем Новгороде, так и в районных филиалах службы занятости. Главная цель – создать прямую и эффективную коммуникацию между соискателями и работодателями, облегчить поиск работы для граждан, помочь компаниям в подборе квалифицированного персонала, а также ознакомить участников с актуальными трендами регионального рынка труда.

На мероприятие приглашены компании из разных секторов экономики: это промышленные производства, агропромышленные комплексы, предприятия сферы ЖКХ, учреждения социальной сферы и другие организации, заинтересованные в пополнении штата.

Ярмарки ориентированы на все категории граждан, находящихся в поиске работы. Это безработные и те, кто хочет сменить текущее место трудоустройства, ветераны специальной военной операции и члены их семей, люди с инвалидностью, а также все, кто задумывается о приобретении новой профессии или повышении квалификации.

«Весна — время для обновления, и мы приглашаем нижегородцев использовать этот период для позитивных изменений в своей профессиональной жизни. Ярмарки вакансий — это не просто возможность найти работу, но и шанс получить квалифицированную помощь в построении карьеры. Наши сотрудники готовы стать проводниками в мире актуальных предложений и образовательных программ», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Карьерные консультанты ознакомят участников ярмарки с вакансиями, дадут рекомендации по оформлению резюме и прохождению собеседований, расскажут о мерах поддержки в сфере занятости, ознакомят с функционалом портала «Работа России» и доступными программами бесплатного обучения в рамках национального проекта «Кадры».

Кроме того, формат ярмарки предполагает прямое общение с представителями кадровых служб предприятий, что позволяет оперативно решить все вопросы, касающиеся условий труда и требований к кандидатам.

Программа ярмарок вакансий доступна по ссылке: https://zan.nnov.ru/ER/Pages/Employment/51?_=yarmarki-vakansij.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону контакт-центра службы занятости: 8 -800-250-47-47, а также через официальное сообщество учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.