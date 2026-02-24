Эксклюзив
Нижегородцам напомнили о начале сезона активности клещей

Нижегородцам напомнили о начале сезона активности клещей

22 февраля отмечался Всемирный день борьбы с энцефалитом. В связи с этим и с приближением весны региональный Роспотребнадзор напоминает нижегородцам о начале сезона активности клещей и риске заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Клещевой вирусный энцефалит широко распространен. Его ареал охватывает значительную часть России, страны Европы, Центральной и Северо-Восточной Азии и продолжает смещаться на север и запад. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют два вида переносчиков — таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus.

В Нижегородской области к эндемичным относятся 15 территорий, включая Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Кстовский, Лысковский, Сосновский, Уренский районы, Бор, Навашино, Семенов, Шахунью и Дзержинск.

Инфекция передается при присасывании иксодового клеща. Заболеваемость носит сезонный характер и совпадает с периодом их активности — с марта по октябрь. Заражение возможно не только при укусе, но и при втирании вируса в кожу во время расчесывания места присасывания или при раздавливании клеща.

Болезнь начинается остро: высокая температура, слабость, головная и мышечная боль. В тяжелых случаях поражается нервная система — возможны судороги, парезы, нарушения зрения, слуха и речи.

По данным специалистов, наиболее эффективной защитой остается вакцинация. В России объем иммунизации против клещевого вирусного энцефалита ежегодно растет: за последние 10 лет число привитых в год выросло до 4 млн человек.

Прививки проводят по двум схемам — основной и экстренной. Основная схема включает две вакцинации в осенне-весенний период с интервалом от 1 до 7 месяцев в зависимости от применяемой вакцины. Третью прививку делают через 5-12 месяцев после второй. Это завершает курс. В дальнейшем ревакцинацию проводят один раз в три года. Завершить курс необходимо минимум за две недели до выезда в эндемичный район.

Помимо вакцинации применяется комплексная профилактика. Она включает противоклещевые мероприятия, в том числе акарицидные обработки территорий, а также индивидуальную защиту — использование репеллентов, инсектоакарицидных средств и специальной одежды. Предпочтение следует отдавать светлой закрытой одежде, чтобы легче заметить клеща, и регулярно осматривать тело. 

При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно скорее обратиться в медорганизацию — удаление лучше доверить специалисту. Клеща направляют на исследование для выявления инфекций, прежде всего вируса клещевого энцефалита. Анализ желательно провести в течение 72 часов, когда возможна экстренная профилактика иммуноглобулином. Непривитым, пострадавшим на эндемичной территории, а также детям иммуноглобулин могут ввести без учета результатов исследования. Для анализа подходят и живые, и мертвые клещи — важно сохранить их целостность.

Ранее сообщалось, что в прошлом году более 9 тысяч нижегородцев были укушены клещами.

Теги:
Вакцинация Клещи Роспотребнадзор
