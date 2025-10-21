Следующий фестиваль INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил даты проведения крупнейшего в России международного фестиваля медиаискусства Intervals (0+).

В 2026 году мероприятие вновь пройдет в столице Приволжья с 23 по 26 апреля в девятый раз. Темой фестиваля станет "Знак/Символ".

"Событие давно стало одним из культурных символов Нижнего Новгорода. Фестиваль, возникший у нас в 2017-м как однодневная программа с участием небольшого количества художников, в 2025 посетили более 450 000 человек!" — отметил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Никитин подчеркнул, что в 2026 году зрителям предложат взглянуть на город по-новому — разгадать зашифрованные в нем послания, пройти по маршрутам современного медиаарта и услышать, как звучат памятники архитектуры.

Фестиваль объединит масштабную мультимедийную выставку, образовательную программу, музыкальные выступления и AV-перформансы.

