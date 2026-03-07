Что известно о состоянии подростков, на которых рухнула крыша в Сормове Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Двух подростков, пострадавших при обрушении кровли неэксплуатируемого здания в Сормове, доставили в больницу. Врачи осмотрели и обследовали их, сообщили в Нижегородской детской областной больнице.

По имеющейся информации, дети 2012 и 2013 годов рождения.

Одному госпитализация не потребовалась, родители забрали его домой. Другому показана госпитализация, поскольку надо исключить синдром длительного сдавления. А сделать это можно лишь в стационаре. При обследовании повреждений у него не нашли.

Напомним, что третий пострадавший подросток (ему 13 лет) скончался на месте. Расследуется уголовное дело.

