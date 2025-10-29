Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Политика
10 марта 2026 13:24
Глеб Никитин сохранил пятое место в рейтинге влияния губернаторов РФ
10 марта 2026 12:44
Юрий Станкевич: "Последние кадровые решения - последовательный шаг по усилению управленческой команды Нижегородской области"
07 марта 2026 19:48
Что известно о новом замгубернатора Нижегородской области Сергее Половникове
07 марта 2026 19:03
Глеб Никитин решил назначить новым замом Сергея Половникова
07 марта 2026 18:39
Андрей Гнеушев станет первым замгубернатора Нижегородской области
07 марта 2026 11:11
Павел Солодкий: "Уровень заинтересованности органов власти в конструктивном диалоге сегодня высок, как никогда"
06 марта 2026 18:03
Станислав Прокопович: "Второе дыхание" трамвая станет важным компонентом транспортной системы Нижегородской агломерации"
06 марта 2026 17:58
Инна Ванькина: "Положительный эффект от реализации программы "Основа" мы наблюдаем в очень сжатые сроки"
06 марта 2026 17:22
Евгений Семенов: "Нижегородская область неоднократно становилась лидером в решении множества задач"
06 марта 2026 16:32
Евгений Костин: "Развитие ИТ в Нижегородской области – один из ключевых факторов, определяющих наше будущее"
Политика

Юрий Станкевич: "Последние кадровые решения - последовательный шаг по усилению управленческой команды Нижегородской области"

10 марта 2026 12:44 Политика
Юрий Станкевич: Последние кадровые решения - последовательный шаг по усилению управленческой команды Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Юрий Станкевич прокомментировал кадровые решения, которые провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в региональном правительстве.

"Последние кадровые решения в органах исполнительной власти Нижегородской области рассматриваю как последовательный шаг дальнейшего усиления управленческой команды региона, повышения внимания к направлениям работы, определенным на федеральном уровне в качестве приоритетных. Обновление и ротация кадров – это естественный процесс для динамично развивающейся территории, где перед властью стоят амбициозные задачи в сфере экономики, социальной политики и инфраструктурного развития", - сказал Юрий Станкевич.

Он подчеркнул, что Глеб Никитин, судя по вниманию к региону со стороны федерации, обладает высоким уровнем доверия со стороны политического руководства страны.

"Регион успешно справляется с вызовами и задачами, имеющими приоритетное значение для России на современном этапе развития. Неслучайно президент страны неоднократно отмечал передовой опыт нашей области, необходимость его тиражирования в других субъектах, в части поддержки участников СВО и членов их семей, улучшения демографической ситуации и по другим вопросам", - подчеркнул депутат Госдумы.

Юрий Станкевич добавил, что в целом стиль управления Глеба Никитина на протяжении последних лет характеризуется системностью, ориентацией на результат и активным привлечением федеральных ресурсов для развития области.

"За семь лет регион заметно укрепил свои позиции в инвестиционных рейтингах, получил импульс для развития промышленности, IT-сектора и инновационных производств. Существенные изменения произошли в городской среде, транспортной инфраструктуре, благоустройстве общественных пространств, модернизации социальной сферы (образовательных, медицинских учреждений). Регион активно участвует во всех национальных проектах. Проведение масштабных мероприятий и реализация крупных инфраструктурных программ стали для Нижегородской области не только имиджевым успехом, но и драйвером экономического роста", - резюмировал он.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области Юрий Станкевич
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2026 19:03
Глеб Никитин решил назначить новым замом Сергея Половникова
07 марта 2026 18:39
Андрей Гнеушев станет первым замгубернатора Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных