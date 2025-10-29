Юрий Станкевич: "Последние кадровые решения - последовательный шаг по усилению управленческой команды Нижегородской области" Политика

Фото: Александр Воложанин

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Юрий Станкевич прокомментировал кадровые решения, которые провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в региональном правительстве.

"Последние кадровые решения в органах исполнительной власти Нижегородской области рассматриваю как последовательный шаг дальнейшего усиления управленческой команды региона, повышения внимания к направлениям работы, определенным на федеральном уровне в качестве приоритетных. Обновление и ротация кадров – это естественный процесс для динамично развивающейся территории, где перед властью стоят амбициозные задачи в сфере экономики, социальной политики и инфраструктурного развития", - сказал Юрий Станкевич.

Он подчеркнул, что Глеб Никитин, судя по вниманию к региону со стороны федерации, обладает высоким уровнем доверия со стороны политического руководства страны.

"Регион успешно справляется с вызовами и задачами, имеющими приоритетное значение для России на современном этапе развития. Неслучайно президент страны неоднократно отмечал передовой опыт нашей области, необходимость его тиражирования в других субъектах, в части поддержки участников СВО и членов их семей, улучшения демографической ситуации и по другим вопросам", - подчеркнул депутат Госдумы.

Юрий Станкевич добавил, что в целом стиль управления Глеба Никитина на протяжении последних лет характеризуется системностью, ориентацией на результат и активным привлечением федеральных ресурсов для развития области.

"За семь лет регион заметно укрепил свои позиции в инвестиционных рейтингах, получил импульс для развития промышленности, IT-сектора и инновационных производств. Существенные изменения произошли в городской среде, транспортной инфраструктуре, благоустройстве общественных пространств, модернизации социальной сферы (образовательных, медицинских учреждений). Регион активно участвует во всех национальных проектах. Проведение масштабных мероприятий и реализация крупных инфраструктурных программ стали для Нижегородской области не только имиджевым успехом, но и драйвером экономического роста", - резюмировал он.