Общество

Филиал МНТК "Микрохирургия глаза" открылся в Нижнем Новгороде

17 февраля 2026 11:39 Общество
Филиал МНТК Микрохирургия глаза открылся в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Филиал НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Теперь нижегородцам стали доступны федеральные офтальмологические технологии без необходимости выезжать в другие субъекты страны.

Сложные операции и современные методы лечения будут проводиться бесплатно — по федеральным квотам. Это позволит пациентам получать высокотехнологичную помощь на месте. Прием ведут как для взрослых пациентов, так и для детей старше трёх лет.

В новой клинике планируют выполнять удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, проводить хирургическое лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела, а также комплексную терапию глаукомы.

Кроме того, специалисты займутся лечением кератоконуса, коррекцией косоглазия у детей и взрослых, терапией халязиона и других офтальмологических заболеваний.

В филиале установлен инновационный аппарат для лечения глаз "Амблиокор".

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи удалили пациентке более 20 кг пораженных тканей живота.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

больницы Медицина и здоровье
