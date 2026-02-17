Филиал МНТК "Микрохирургия глаза" открылся в Нижнем Новгороде

Фото:
Филиал НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Теперь нижегородцам стали доступны федеральные офтальмологические технологии без необходимости выезжать в другие субъекты страны.
Сложные операции и современные методы лечения будут проводиться бесплатно — по федеральным квотам. Это позволит пациентам получать высокотехнологичную помощь на месте. Прием ведут как для взрослых пациентов, так и для детей старше трёх лет.
В новой клинике планируют выполнять удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, проводить хирургическое лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела, а также комплексную терапию глаукомы.
Кроме того, специалисты займутся лечением кератоконуса, коррекцией косоглазия у детей и взрослых, терапией халязиона и других офтальмологических заболеваний.
В филиале установлен инновационный аппарат для лечения глаз "Амблиокор".
