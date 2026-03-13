Центр правового консультирования проведет лекцию "Права пожилого человека" Общество

17 марта 2026 года в 12.00 юристы ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» проведет лекцию на тему «Оформление документов на жилье. Раздел имущества между наследниками и разрешение споров». Специалисты также организуют бесплатные правовые консультации.

Мероприятие пройдет в соседском центре «вМесте» в д. 32 по ул. 50-летия Победы в Нижнем Новгороде. К участию приглашаются граждане и предприниматели.

Напомним, что ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» ведет консультирование по вопросам земельного права, трудового права, семейного права, наследственного права, пенсионного права, градостроительного права, долевого участия в строительстве жилья, защиты прав потребителей, а также оказывает комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Госучреждение находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40. Номер телефона – 8 (831) 422-10-55; электронный адрес: info@pravovsem52.ru.