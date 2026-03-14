Нижегородцы потратили на автозапчасти за год в среднем 22 тысячи рублей

Автомобилисты из Нижнего Новгорода за последний год в среднем израсходовали на запчасти 22 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики "Авито", изучившие предпочтения водителей при покупке деталей и выборе площадок.

Как показал опрос, 24% горожан приобретают автозапчасти через онлайн-платформы и сайты объявлений. Чаще всего этот способ выбирают мужчины и молодые люди в возрасте 18–24 лет.

Среди преимуществ онлайн-каналов респонденты называют более выгодные цены по сравнению с офлайн-магазинами — этот фактор отметили 47% опрошенных. Столько же ценят возможность сравнивать предложения, а 33% — широкий ассортимент в одном месте. Для 25% важно наличие отзывов и рейтинга продавца.

При выборе самой площадки решающим фактором для 65% остается качество товара. Почти половина опрошенных — 48% — обращают внимание на гарантию. На платформе представлено более 10 млн запчастей с гарантией от более чем 150 брендов. Также 42% ориентируются на акции и специальные предложения, а 31% — на репутацию сервиса.

Если говорить о выборе конкретной детали, то 71% в первую очередь смотрят на цену. Отзывы о товаре важны для 46%, скорость доставки — для 43%, а гарантия и возможность возврата — для 25% покупателей.

Перед покупкой большинство автомобилистов дополнительно проверяют совместимость детали с автомобилем. Так, 26% консультируются с мастером или автосервисом, 20% сверяют параметры по марке, модели и году выпуска, 18% используют VIN-код. Еще 11% уточняют информацию в сторонних источниках, и столько же обращаются в онлайн-поддержку магазина.

По структуре расходов 22% жителей уложились в сумму до 10 000 рублей за год, 29% — до 20 000 рублей. От 20 000 до 30 000 рублей потратили 26% опрошенных, от 30 000 до 50 000 — 14%, а 5% превысили этот уровень. При этом женщины в среднем называли суммы на 10% выше, чем мужчины.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили нижегородцам порядок возврата некачественных товаров, а также рассказали о его нюансах при онлайн покупках

