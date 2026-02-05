Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей Экономика

Новый автомобиль в Нижегородской области в январе в среднем стоил 2,62 млн рублей. Такие данные приводит "Авто.ру Бизнес".

По подсчетам экспертов, по сравнению с декабрем 2025 года средняя цена машин выросла на 4,6%.

Наиболее значительный рост зафиксирован у популярных китайских моделей. Лидером по подорожанию стал седан Chery Arrizo 8 — его средняя цена увеличилась на 7,5% и достигла 3,19 млн рублей. Также в числе наиболее подорожавших оказались Jaecoo J8, прибавивший 4,7% до 5 млн рублей, и Haval Dargo с ростом на 3,1% до 3,6 млн рублей.

При этом список автомобилей, которые подешевели, полностью состоит из российских моделей. На первом месте — Lada Largus, цена которой снизилась почти на 4% и составила 1,81 млн рублей. Далее следуют Lada Niva Travel с падением на 2,3% до 1,58 млн рублей и новый отечественный кроссовер TENET T8, подешевевший на 1,5% до 3,8 млн рублей.

В "Авто.ру Бизнес" отмечают, что в начале года многие производители пересмотрели розничные цены, а доля новых российских брендов на рынке продолжила расти. В целом по стране предложение автомобилей отечественных марок по сравнению с январем прошлого года увеличилось на 11%.

Дополнительное влияние на рынок оказали повышение утилизационного сбора и изменение структуры предложения. По итогам января средняя стоимость нового автомобиля российского производителя составила 2,03 млн рублей, тогда как китайские машины в среднем оценивались в 3,94 млн рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей.

Напомним, по итогам 2025 года в Нижегородской области подержанные автомобили подешевели на 7%.