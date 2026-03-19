Экономика

Нижегородские бизнес-инкубаторы заработали более 1,3 млрд рублей

19 марта 2026 11:33 Экономика
Нижегородские бизнес-инкубаторы заработали более 1,3 млрд рублей

Выручка резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов Нижегородской области по итогам 2025 года превысила 1,3 млрд рублей. Итоги работы подвели на совещании в технопарке "Анкудиновка".

В регионе действует девять муниципальных бизнес-инкубаторов — в Городце, Балахне, Заволжье, Выксе, Дзержинске, Павлове, Тоншаеве, поселке Сатис и на Бору. Они оказывают поддержку предпринимателям с учетом отраслевой специфики территорий: в одних муниципалитетах акцент сделан на промышленность, в других — на сельское хозяйство, сферу услуг и торговлю.

Как сообщил глава регионального минпромторга Максим Черкасов, в настоящее время резидентами инкубаторов являются 110 компаний, из которых 32 получили этот статус в течение последнего года.

Министр подчеркнул, что муниципальные бизнес-инкубаторы являются ключевым элементом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса на местах. Резидентам предоставляются оборудованные офисные помещения на льготных условиях, а также консультации по юридическим, бухгалтерским и маркетинговым вопросам. Кроме того, предпринимателям помогают готовить бизнес-планы, привлекать инвестиции и меры господдержки, а также сопровождают проекты при выходе на рынок.

В 2025 году специалисты инкубаторов оказали предпринимателям более 10 тысяч услуг — от консультаций и образовательных мероприятий до содействия в участии в выставках и поиске партнеров. Наибольший объем поддержки был зафиксирован в Городце, Балахне и Павлове.

В результате совместной работы компаний и специалистов инкубаторов резидентам удалось привлечь свыше 1,5 млрд рублей финансирования, включая частные инвестиции, заемные средства и государственную поддержку.

В ходе совещания руководители муниципальных бизнес-инкубаторов также представили практики поддержки малого и среднего бизнеса. С докладами выступили представители Павловского, Борского, Заволжского, Тоншаевского, Городецкого, Выксунского, Балахнинского и Дзержинского инкубаторов, которые подвели итоги 2025 года и рассказали о подходах к сопровождению проектов, консультированию предпринимателей и развитию деловой активности на местах.

Куратором сети муниципальных бизнес-инкубаторов выступает технопарк "Анкудиновка". Как отметил его директор Тимур Радаев, основная задача — сформировать единую систему поддержки предпринимательства в регионе, особенно для технологических и инновационных компаний в муниципалитетах. Он добавил, что инкубаторы сопровождают бизнес на всех этапах — от идеи до масштабирования.

Получить информацию о мерах поддержки бизнеса можно в центре "Мой бизнес", работающем в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Также действует горячая линия центра: 8 (800) 301-29-94.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ "Кулибин" запустят три инвестпроекта на 1,9 млрд рублей.

