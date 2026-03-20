Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

Нижегородцы присоединились к Всероссийскому конкурсу "Мастер года"

19 марта 2026 20:13 Общество

Свыше 450 педагогов нижегородских колледжей и техникумов присоединились к Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства «Мастер года» в этом году. Это рекордное количество участников от региона за всю историю конкурса. По итогам отборочного тура на региональный этап состязания вышли 145 человек.

Ежегодный конкурс проводится Министерством просвещения России и Общероссийским Профсоюзом образования в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Оператором отборочного и регионального этапов в Нижегородской области выступает министерство образования региона.

Как сообщили в ведомстве, интерес преподавателей системы среднего профессионального образования к состязанию растет год от года. В этом сезоне на конкурс заявились представители 64-х образовательных учреждений региона. Это свидетельствует о том, что педагоги СПО нацелены на непрерывный профессиональный рост, совершенствование своего мастерства.

«В 2026 году в отборочном туре конкурса «Мастер года» приняли участие 456 нижегородских педагогов. Для сравнения: в прошлом году их было чуть больше 230. Мы знаем, что многих коллег вдохновил успех Николая Сатова из Перевозского строительного техникума – в прошлом году нижегородец занял призовое 7-е место в финале конкурса. Уверен, что наш регион достойно выступит на всероссийском уровне и в этом году», - отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В министерстве рассказали, что участников регионального этапа конкурса отбирали по их профессиональным заслугам, опыту подготовки призеров студенческих чемпионатов, достижениям в преподавании их дисциплин, опыту научной работы и наставничества. Наибольшее число участников – от Нижегородского индустриального колледжа, Арзамасского коммерческо-технического техникума, Нижегородского авиационного технического колледжа и Лукояновского губернского колледжа.

Всего в региональном этапе выступают 68 преподавателей отдельных дисциплин и профессиональных модулей, 57 преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла и 20 мастеров производственного обучения.

По словам участницы конкурса, заместителя директора Дзержинского техникума бизнеса и технологий Жанны Фокиной, участие в конкурсе «Мастер года» дало ей больше уверенности в своих профессиональных компетенциях.

«Самая главная победа – это победа над собой вчерашним. У меня появилось желание поделиться своим опытом и на собственном примере показать студентам, что нужно двигаться вперёд и достигать новых вершин. Благодаря конкурсу я окончательно поняла, что иду верным путём, выбирая работу в СПО», - поделилась она.

18 марта для участников регионального этапа состязания был организован образовательный интенсив «Конкурс «Мастер года»: опыт, практика, результаты». Специалистам разъяснили основные требования и критерии оценки конкурсных испытаний как на региональном, так и на всероссийском уровне. Призер Всероссийского конкурса «Мастер года» 2025 года Николай Сатов провел авторский открытый урок, который был признан лучшим в стране.

«Я провёл свой открытый урок для участников регионального этапа, чтобы они смогли погрузиться в реальные условия выполнения конкурсных заданий. Такой подход позволил им глубже понять специфику соревнований и подготовиться к собственным выступлениям», – пояснил заместитель директора Перевозского строительного колледжа Николай Сатов.

Региональный этап конкурса «Мастер года» продлится до 30 апреля. Конкурсантам предстоит продемонстрировать методические компетенции и опыт практической подготовки студентов. Участники представят видеовизитку «Я – мастер», а также проведут мастер-класс реального учебного занятия с его последующим анализом.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных