Нижегородцы присоединились к Всероссийскому конкурсу "Мастер года" Общество

Свыше 450 педагогов нижегородских колледжей и техникумов присоединились к Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства «Мастер года» в этом году. Это рекордное количество участников от региона за всю историю конкурса. По итогам отборочного тура на региональный этап состязания вышли 145 человек.

Ежегодный конкурс проводится Министерством просвещения России и Общероссийским Профсоюзом образования в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Оператором отборочного и регионального этапов в Нижегородской области выступает министерство образования региона.

Как сообщили в ведомстве, интерес преподавателей системы среднего профессионального образования к состязанию растет год от года. В этом сезоне на конкурс заявились представители 64-х образовательных учреждений региона. Это свидетельствует о том, что педагоги СПО нацелены на непрерывный профессиональный рост, совершенствование своего мастерства.

«В 2026 году в отборочном туре конкурса «Мастер года» приняли участие 456 нижегородских педагогов. Для сравнения: в прошлом году их было чуть больше 230. Мы знаем, что многих коллег вдохновил успех Николая Сатова из Перевозского строительного техникума – в прошлом году нижегородец занял призовое 7-е место в финале конкурса. Уверен, что наш регион достойно выступит на всероссийском уровне и в этом году», - отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В министерстве рассказали, что участников регионального этапа конкурса отбирали по их профессиональным заслугам, опыту подготовки призеров студенческих чемпионатов, достижениям в преподавании их дисциплин, опыту научной работы и наставничества. Наибольшее число участников – от Нижегородского индустриального колледжа, Арзамасского коммерческо-технического техникума, Нижегородского авиационного технического колледжа и Лукояновского губернского колледжа.

Всего в региональном этапе выступают 68 преподавателей отдельных дисциплин и профессиональных модулей, 57 преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла и 20 мастеров производственного обучения.

По словам участницы конкурса, заместителя директора Дзержинского техникума бизнеса и технологий Жанны Фокиной, участие в конкурсе «Мастер года» дало ей больше уверенности в своих профессиональных компетенциях.

«Самая главная победа – это победа над собой вчерашним. У меня появилось желание поделиться своим опытом и на собственном примере показать студентам, что нужно двигаться вперёд и достигать новых вершин. Благодаря конкурсу я окончательно поняла, что иду верным путём, выбирая работу в СПО», - поделилась она.

18 марта для участников регионального этапа состязания был организован образовательный интенсив «Конкурс «Мастер года»: опыт, практика, результаты». Специалистам разъяснили основные требования и критерии оценки конкурсных испытаний как на региональном, так и на всероссийском уровне. Призер Всероссийского конкурса «Мастер года» 2025 года Николай Сатов провел авторский открытый урок, который был признан лучшим в стране.

«Я провёл свой открытый урок для участников регионального этапа, чтобы они смогли погрузиться в реальные условия выполнения конкурсных заданий. Такой подход позволил им глубже понять специфику соревнований и подготовиться к собственным выступлениям», – пояснил заместитель директора Перевозского строительного колледжа Николай Сатов.

Региональный этап конкурса «Мастер года» продлится до 30 апреля. Конкурсантам предстоит продемонстрировать методические компетенции и опыт практической подготовки студентов. Участники представят видеовизитку «Я – мастер», а также проведут мастер-класс реального учебного занятия с его последующим анализом.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области