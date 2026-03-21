Дарья Шунаева представила в Совфеде предложения по усовершенствованию механизма КРТ Общество

Фото: минград Нижегородской области

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева выступила с докладом на парламентских слушаниях Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Мероприятие под председательством первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Якушева было посвящено теме института комплексного развития территорий, итогам пяти лет применения этого механизма и его перспективам.

На сегодняшний день КРТ является базовым инструментом жилищного строительства в области. В проработке находится 70 проектов КРТ, из которых 51 одобрен региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области. В отношении 27 проектов уже заключены договоры КРТ, включая восемь договоров жилой застройки, один — нежилой, 14 — по инициативе правообладателей, а также четыре договора в отношении застроенных территорий, которые реализует оператор комплексного развития. Объем расселения аварийного и ветхого фонда по уже подписанным договорам составляет примерно 73 тысячи квадратных метров.

«Регион активно привлекает частные инвестиции в социальную инфраструктуру. В рамках договорных обязательств застройщиков предусмотрено строительство 23 детских садов и четырех школ. Развиваем и другие направления: инженерную подготовку, транспорт, спортивные объекты. Так, в начале 2026 года был заключен договор КРТ, предусматривающий строительство инвестором ледовой арены на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного в Нижнем Новгороде, которая будет безвозмездно передана в публичную собственность. В конце 2025 года уже был введен в эксплуатацию первый детский сад, построенный за счет инвестора и переданный муниципалитету», — подчеркнула Дарья Шунаева.

Как было отмечено в докладе, механизм КРТ является реально работающим инструментом, в ходе применения которого сформировался ряд вопросов, требующих законодательного регулирования. В ходе выступления был представлен ряд предложений, выработанных по итогам практического применения механизма в регионе.

Инициатива касается корректировки порядка определения размера суммы возмещения жителям при выкупе их помещений под КРТ. Цель предложения – сближение итоговой суммы с актуальными ценами на момент заключения договора КРТ.

Еще одна инициатива – законодательное закрепление права регионов устанавливать требования к местоположению жилья для граждан, чьи дома включены в программу КРТ. Нижегородский Минград считает важным закрепить права жителей на дальнейшее проживание в том же районе города.

Отдельное внимание было уделено вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот в рамках КРТ. Кроме того, были затронуты вопросы применения счетов эскроу при строительстве социальной инфраструктуры за бюджетные средства, а также расширения границ КРТ по инициативе правообладателя для размещения инфраструктурных объектов на несмежных с площадкой КРТ территориях, находящихся в пешей доступности.

Представленные инициативы получили высокую оценку в верхней палате парламента. Предложения будут рассмотрены для определения возможности их законодательной проработки и для дальнейшего развития института КРТ.